В Антарктиде появился "инопланетный" след

Химический элемент из космоса лежал под ногами

В антарктическом свежевыпавшем снегу международная команда ученых впервые в истории нашла редкий изотоп железа, попавший на Землю вместе с межзвездной пылью.

Исследования показали, что космическая гостья попала на нашу планету совсем недавно, сообщает Science Alert. По мнению экспертов, это открытие может стать источником информации о звездных взрывах в далеких галактиках. Космическая пыль, представляющая собой мельчайшие осколки звезд и планет, постоянно попадает на Землю, однако такой ее вид был обнаружен специалистами впервые.

Ученые отмечают, что самый южный континент – наилучшее место для поиска таких звездных следов, так как до сих пор это один из самых нетронутых регионов на планете.

Найденный в антарктическом снегу редкий изотоп железа-60 – один из многих радиоактивных вариантов химического элемента. Ранее подобный металл был обнаружен в глубоководных отложениях и окаменелых остатках бактерий.

Вероятно, изотопы попали на Землю в результате взрывов одной или нескольких сверхновых звезд, случившихся от 3,2 до 1,7 млн лет назад. По мнению исследователей, это открытие подтверждает теорию о том, что наша галактика возникла в результате взрывов звезд.