Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Конец света неизбежен: "дыра смерти" погасит Солнце

Конец света неизбежен:
Фото: pixabay.com
Землю ждет горестный сценарий

Астрономы во всем мире бьют тревогу – черная дыра в центре нашей Галактики наращивает активность.

Радиоисточник Стрелец А давно притягивает внимание исследователей. Это ближайшая к Солнечной системе сверхмассивная черная дыра, масса которой более чем в 40 млн раз больше, чем у нашего светила.

Недавно ученые обнаружили, что пробудившийся гигант поглотил облако газа G2, направлявшееся в его сторону. Затем была "съедена" звезда S0-2, орбита которой слишком приблизилась Стрельцу А. Так как черная дыра расположена в самом центре звездной системы, у этого космического "хищника" нет проблем с пропитанием.

Астрофизики предупреждают, что в скором времени "дыра смерти" сможет уничтожить и наше Солнце. Это станет началом конца для человечества – все живое на нашей планете погибнет.

По мнению межгалактических экспертов, угрозу можно предотвратить, если сдвинуть ядерными ракетами траекторию Стрельца А, отмечает Vista News. Однако смогут ли люди добиться этого на современном уровне развития технологии, неизвестно.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев

Карта Незалежной лишилась полуострова

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей