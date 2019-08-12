Конец света неизбежен: "дыра смерти" погасит Солнце

Землю ждет горестный сценарий

Астрономы во всем мире бьют тревогу – черная дыра в центре нашей Галактики наращивает активность.

Радиоисточник Стрелец А давно притягивает внимание исследователей. Это ближайшая к Солнечной системе сверхмассивная черная дыра, масса которой более чем в 40 млн раз больше, чем у нашего светила.

Недавно ученые обнаружили, что пробудившийся гигант поглотил облако газа G2, направлявшееся в его сторону. Затем была "съедена" звезда S0-2, орбита которой слишком приблизилась Стрельцу А. Так как черная дыра расположена в самом центре звездной системы, у этого космического "хищника" нет проблем с пропитанием.

Астрофизики предупреждают, что в скором времени "дыра смерти" сможет уничтожить и наше Солнце. Это станет началом конца для человечества – все живое на нашей планете погибнет.

По мнению межгалактических экспертов, угрозу можно предотвратить, если сдвинуть ядерными ракетами траекторию Стрельца А, отмечает Vista News. Однако смогут ли люди добиться этого на современном уровне развития технологии, неизвестно.