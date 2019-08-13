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Астрономы засекли взлетевший с кометы НЛО

В космосе засекли взлетевший с кометы НЛО
Фото: pixabay.com
Пока загадка странного феномена не разгадана

Команда ученых из разных стран, проанализировав снимки кометы Чурюмова-Герасименко, нашла на них неизвестный объект, который поднялся с поверхности небесного тела и некоторое время провел на его орбите.

Фотографии сделал сопровождавший комету космический аппарат Rosetta, сообщило Европейское космическое агентств ESA. Впрочем, астрономы предположили, что речь идет не об НЛО, а об обычном оритальном мусоре, засветившемся на фото.

Тем не менее, в настоящее время ученые из ESA тщательно изучают этот необычный объект. Сообщается, что диаметр его равен примерно четырем метрам. После предполагаемого выброса на орбите кометы объект провел в космосе около 12 часов.

После этого НЛО перелетел через облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы, и появился на орбите с другой ее стороны. 

Валентина МАЙОРОВА
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