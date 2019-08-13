"Катастрофа": стало известно о страшных последствиях падения астероида

В августе опасность минует нашу планету, однако радоваться пока рано

Гигантский астероид, полет которого придется на 28 августа, Земле не угрожает, поскольку пронесется на большом расстоянии от нее, объяснил учитель астрономии. Однако это не означает, что голубая планета находится в полной безопасности. Следы небесных тел прослеживаются в разных геологических эпохах, отметил специалист.

"Падение астероида сравнимо с гигантским взрывом, существенно превышающим все запасы ядерного и термоядернорго оружия на планете", – поведал он корреспонденту "Подмосковье сегодня".

По словам астронома, особую опасность представляют километровые глыбы и больше. При этом, подчеркнул Кузнецов, место поражения роли не играет, поскольку падение такого куска обернется трагедией.

"Это будет катастрофа континентального масштаба, а в случае падения астероида большего размера – глобальная катастрофа, последствия которой ощутят все страны мира", – пояснил он.