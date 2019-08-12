Земле угрожают три гигантских астероида

Один из опасных космических объектов максимально близко подлетит к голубой планете в конце августа

Земля находится в потенциальной опасности. К голубой планете приближается небесное тело внушительного размера. Через две с лишним недели расстояние между ней и астероидом 2019 OU1 существенно сократится.

Однако, по данным NASA, их встрече 28 августа быть не суждено. К счастью, объект, размер которого на 20 с лишним метров больше гигантской пирамиды Хеопса, разминется с Землей, уточняет телеканал "360". Их разделит расстояние, равное примерно миллиону километров.

А вот астероид 2006QV89 может столкнуться с живой планетой уже 9 сентября. Космическое тело занесено в список Европейского космического агентства (ЕКА) как угрожающее Земле. Шансы неминуемой стыковки оцениваются как один к семи, пишет URA.RU.

Однако лидером в опасном перечне остается астероид 2010RF12. Его гипотетический визит ожидается через 76 лет. Один вариант из шестнадцати – такова вероятность того, что он заденет Землю, передает "Пятый канал".