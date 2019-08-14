В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру

Нибиру
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Пришельца-нудиста, который прятался от людей под мостом, увидел грибник, гулявший в лесу недалеко от Алушты.
По словам мужчины, инопланетянин притаился возле реки Аян-Узень, и очевидец обратил на него внимание лишь когда услышал странные звуки, доносившиеся из-под моста. Судя по описанию, существо было серого цвета, полностью обнаженное.
"Оно меня увидело и словно застеснялось, прикрыв зону ниже пояса рукой," -
приводит слова грибника Vista News.
Уфологи уверены, что в лесу мужчина встретился с нудистом-туристом, прилетевшим с Нибиру, чтобы позагорать в Крыму на свежем воздухе. Планета Х обделена ультрафиолетом, необходимым для поддержания здоровья, поясняют эксперты, поэтому аннунаки и стремятся на Землю за лечебной дозой ультрафиолета.
В правой руке пришельца был замечен странный сверток. Специалисты предполагают, что это сложенный скафандр или даже же космический аналог пляжного полотенца. Вероятно, обитатель Нибиру не хотел показываться на глаза людям, вот и притаился под мостом. Конспирологи также обратили внимание на миролюбие инопланетного гостя: он не стал убивать грибника, дав ему убежать.
Впрочем, представители официальной науки категорически отрицают наличие в Крыму инопланетян, равно как и сомневаются в существовании самой планеты Нибиру.
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