В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру

Крымские пляжи пользуются популярностью по всей Галактике

Пришельца-нудиста, который прятался от людей под мостом, увидел грибник, гулявший в лесу недалеко от Алушты.

По словам мужчины, инопланетянин притаился возле реки Аян-Узень, и очевидец обратил на него внимание лишь когда услышал странные звуки, доносившиеся из-под моста. Судя по описанию, существо было серого цвета, полностью обнаженное.

"Оно меня увидело и словно застеснялось, прикрыв зону ниже пояса рукой," -

приводит слова грибника Vista News.

Уфологи уверены, что в лесу мужчина встретился с нудистом-туристом, прилетевшим с Нибиру, чтобы позагорать в Крыму на свежем воздухе. Планета Х обделена ультрафиолетом, необходимым для поддержания здоровья, поясняют эксперты, поэтому аннунаки и стремятся на Землю за лечебной дозой ультрафиолета.

В правой руке пришельца был замечен странный сверток. Специалисты предполагают, что это сложенный скафандр или даже же космический аналог пляжного полотенца. Вероятно, обитатель Нибиру не хотел показываться на глаза людям, вот и притаился под мостом. Конспирологи также обратили внимание на миролюбие инопланетного гостя: он не стал убивать грибника, дав ему убежать.

Впрочем, представители официальной науки категорически отрицают наличие в Крыму инопланетян, равно как и сомневаются в существовании самой планеты Нибиру.