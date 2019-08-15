Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ядовитые челюсти: пришельцы с Нибиру атакуют Москву

Ядовитые пришельцы с Нибиру атакуют Москву
Фото: pixabay.com
Россиянам грозит страшная опасность

Пауки-мутанты появились в Москве и терроризируют столичных жителей. Они забираются в многоквартирные дома, атакуют детские площадки и представляют смертельную опасность для людей.

По мнению конспирологов, это жители Нибиру изменили ДНК паукообразных и сделали их агрессивными и морозостойкими.

Судя по описаниям, у пауков мощные челюсти, желтое брюхо, красноватая голова. Они похожи на желтого сака – ядовитого паука, естественная среда обитания которого находится на Дальнем Востоке и в Австралии.

Ученые не в состоянии объяснить причины нашествия, однако предупреждают, что трогать пауков смертельно опасно. Укус желтого сака вызывает резкую боль, отеки, тошноту, головокружение и может вызвать остановку дыхания.

Кроме того, аннунаки с планеты Х модифицировали яд желтых саков усилив его соком растения, которое аборигены Зеленого континента использовали для получения контроля над чужой волей. 

Этот яд добавляли в воду, выпив которую, человек становился послушной марионеткой в руках колдунов, напоминает Vista News.

По мнению конспирологов, цель пришельцев с Нибиру заключается в том, чтобы заразить россиян ядом, создав запас пищи для пауков-людоедов. Затем пауки-мутанты отложат миллиарды яиц, из которых вылупится зловещее потомство. Люди превращаются в живые консервы для пауков, они не смогут сопротивляться инопланетному нашествию и падут жертвами козней инопланетян, предупреждают уфологи.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Донбассе отбирают российские паспорта

В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной

Американцы возьмут под контроль бои в Донбассе

США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей