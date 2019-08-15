Ядовитые челюсти: пришельцы с Нибиру атакуют Москву

Нибиру
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Пауки-мутанты появились в Москве и терроризируют столичных жителей. Они забираются в многоквартирные дома, атакуют детские площадки и представляют смертельную опасность для людей.
По мнению конспирологов, это жители Нибиру изменили ДНК паукообразных и сделали их агрессивными и морозостойкими.
Судя по описаниям, у пауков мощные челюсти, желтое брюхо, красноватая голова. Они похожи на желтого сака – ядовитого паука, естественная среда обитания которого находится на Дальнем Востоке и в Австралии.
Ученые не в состоянии объяснить причины нашествия, однако предупреждают, что трогать пауков смертельно опасно. Укус желтого сака вызывает резкую боль, отеки, тошноту, головокружение и может вызвать остановку дыхания.
Кроме того, аннунаки с планеты Х модифицировали яд желтых саков усилив его соком растения, которое аборигены Зеленого континента использовали для получения контроля над чужой волей.
Этот яд добавляли в воду, выпив которую, человек становился послушной марионеткой в руках колдунов, напоминает Vista News.
По мнению конспирологов, цель пришельцев с Нибиру заключается в том, чтобы заразить россиян ядом, создав запас пищи для пауков-людоедов. Затем пауки-мутанты отложат миллиарды яиц, из которых вылупится зловещее потомство. Люди превращаются в живые консервы для пауков, они не смогут сопротивляться инопланетному нашествию и падут жертвами козней инопланетян, предупреждают уфологи.
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