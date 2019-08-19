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Она существует: Нибиру впервые попала на фото

Она существует: Нибиру впервые попала на фото
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты поделились сенсационной новостью

Веб-камера, установленная на одной из столичных окраин, зафиксировала, как из-за горизонта поднимается ярко-красная планета, известная всем уфологам Земли как Нибиру.

Легенды загадочной планете Х насчитывают не одно тысячелетие – о ней писали еще древние шумеры. Однако теперь можно с уверенностью заявить – Нибиру действительно существует.

По мнению конспирологов, таинственная планета попала на видео, так как ее жители – ануннаки – на мгновение сняли защитные экраны, прячущие Звезду Смерти от посторонних глаз.

Специалисты уже назвали появление Нибиру в московском небе "предвестником страшных бед" и предположили, что пришельцы, обитающие на планете Х, готовят инопланетное вторжение на Землю. Самое ужасное, что атака на человечество, по-видимому, начнется с Москвы, сообщает Vlad Time.

К сожалению, на нынешнем этапе развития технологий, люди мало что могут противопоставить развитым инопланетянам. Остается уповать лишь на их миролюбие, подчеркивают уфологи.

Впрочем, критически настроенные ученые утверждают, что никакой Нибиру не существует, а загадочный объект, замеченный над российской столицей – всего лишь дефект пленки.


Валентина МАЙОРОВА
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