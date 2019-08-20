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Нибиру вплотную приблизилась к Земле

Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
Фото: pixabay.com
Планета Х уничтожит Землю до 1 сентября

Уфологи всех стран мира считают, что человечество доживает свои последние денечки – менее, чем через 2 недели смертоносная планета Нибиру нанесет свой удар.

По мнению конспирологов, Звезда Смерти вплотную приблизилась к нашей планете, и цивилизацию уже ничто не может спасти. Последним днем жизни на Земле станет 30 августа – в день, когда Луна сблизится с нашей планетой, подойдя к ней на расстояние 357 тыс. километров.

По мнению альтернативных ученых, в этот роковой момент астрономы не смогут отслеживать движение крупных космических объектов поблизости от Земли, и зловещая планета Нибиру воспользуется этим. Звезда Смерти войдет в тень Луны и незаметно подкрадется к Земле чтобы нанести молниеносный удар.

План ануннаков, населяющих Нибиру, состоит в том, чтобы применить против землян супероружие, стреляющее смертоносными лучами.

Вся Земля превратится в кипящий котел с лавой и дотла сгорит 30 августа, предупреждают уфологи. Впрочем, ученые из NASA неоднократно опровергали сам факт существования планеты Х и продолжают утверждать, что в космосе нет никакой угрозы для Земли, напоминает Югпресса.ру. 

Валентина МАЙОРОВА
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