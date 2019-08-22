Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нибиру сотрет Крым с лица Земли

Нибиру сотрет Крым с лица Земли
Фото: www.globallookpress.com
На курортах поползли страшные слухи

Крымский полуостров в любой момент может стать мишенью метеоритов – небесные тела вызовут стихийные бедствия, панику и масштабные разрушения.

Уфологи предупреждают: Нибиру уже находится в Солнечной системе и нацелилась прямо на Крым. Эксперты считают, что этой ночью несколько метеоритов уже упали в Черное море, и что это только "первые ласточки". Жители планеты Х – аннунаки – направили на полуостров метеоритный поток Лирид, чтобы полностью уничтожить российские курорты и следы своей деятельности.

По-видимому, все дело в том, что в последнее время в Крыму стали слишком часто встречать мутантов, созданных зловещими учеными с Нибиру, отмечает Vista News. К примеру, недавно в пещерах под Балаклавой нашли радиоактивное чудовище – возможно, оно сбежало от своих создателей-аннунаков.

Сейчас инопланетяне в спешном порядке разыскивают своих сбежавших мутантов и готовятся вывезти их из лабораторий в местных ущельях в другие труднодоступные места. По мнению конспирологов, пришельцы могут обосноваться в Пермском крае, Дагестане или на Камчатке – то есть там, где нет такого количества любопытных отдыхающих. Затем, чобы надежно скрыть следы своих опытов, Нибиру попросту утопит Крым, обрушив в море метеориты и вызвав цунами.

Врочем, представители научных кругов не разделяют катастрофического энтузиазма уфологов и напоминают, что метеоритный поток Лириды ежегодно виден в августовском небе.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей