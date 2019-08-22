Нибиру сотрет Крым с лица Земли

На курортах поползли страшные слухи

Крымский полуостров в любой момент может стать мишенью метеоритов – небесные тела вызовут стихийные бедствия, панику и масштабные разрушения.

Уфологи предупреждают: Нибиру уже находится в Солнечной системе и нацелилась прямо на Крым. Эксперты считают, что этой ночью несколько метеоритов уже упали в Черное море, и что это только "первые ласточки". Жители планеты Х – аннунаки – направили на полуостров метеоритный поток Лирид, чтобы полностью уничтожить российские курорты и следы своей деятельности.

По-видимому, все дело в том, что в последнее время в Крыму стали слишком часто встречать мутантов, созданных зловещими учеными с Нибиру, отмечает Vista News. К примеру, недавно в пещерах под Балаклавой нашли радиоактивное чудовище – возможно, оно сбежало от своих создателей-аннунаков.

Сейчас инопланетяне в спешном порядке разыскивают своих сбежавших мутантов и готовятся вывезти их из лабораторий в местных ущельях в другие труднодоступные места. По мнению конспирологов, пришельцы могут обосноваться в Пермском крае, Дагестане или на Камчатке – то есть там, где нет такого количества любопытных отдыхающих. Затем, чобы надежно скрыть следы своих опытов, Нибиру попросту утопит Крым, обрушив в море метеориты и вызвав цунами.

Врочем, представители научных кругов не разделяют катастрофического энтузиазма уфологов и напоминают, что метеоритный поток Лириды ежегодно виден в августовском небе.