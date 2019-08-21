Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму поймали опасную ядовитую тварь

Радиоактивный кошмар: в Крыму поймали опасную ядовитую тварь
Фото: pixabay.com
Монстр притаился в пещере

Трое туристов, решивших обследовать пещеры под Балаклавой, столкнулись с неизвестным науке чудовищем.

Бывший сверхсекретный объект 825 ГТС, известный в народе как советская Зона 51, давно привлекает любителей экстремальных развлечений. Поговаривают, что после того, как в пещерах ремонтировали и оснащали ядерными боеголовками подводные лодки, там появились мутанты: уродливые рыбы и даже русалки.

Сначала дайверы провели погружение, но главное приключение ждало их на поверхности.

"Огромный зверь стоял на задних лапах, рычал и дела выпады в нашу сторону, явно пытаясь убить. Поворачиваться к нему спиной и бежать было опаснее, чем оставаться на месте и защищаться, поэтому ждали друзей. Как мы его скрутили не помню, в себя начал приходить только когда увидел солнечный свет", –

приводит Vista News слова одного из туристов.

По словам очевидцев, существо напоминает медведя-мутанта. У него огромная голова с широкой пастью, крупное морщинистое тело и четыре слоновьи конечности с когтями длиной 15 сантиметров.

Дайверы добавили, что счетчик Гейгера, поднесенный к монстру, показал высокий уровень радиации. Возможно, ядовитую радиоактивную тварь создали в секретных лабораториях советские военные медики во время Холодной войны.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Он сосредоточится на работе с другой страной

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей