В Крыму поймали опасную ядовитую тварь

Монстр притаился в пещере

Трое туристов, решивших обследовать пещеры под Балаклавой, столкнулись с неизвестным науке чудовищем.

Бывший сверхсекретный объект 825 ГТС, известный в народе как советская Зона 51, давно привлекает любителей экстремальных развлечений. Поговаривают, что после того, как в пещерах ремонтировали и оснащали ядерными боеголовками подводные лодки, там появились мутанты: уродливые рыбы и даже русалки.

Сначала дайверы провели погружение, но главное приключение ждало их на поверхности.

"Огромный зверь стоял на задних лапах, рычал и дела выпады в нашу сторону, явно пытаясь убить. Поворачиваться к нему спиной и бежать было опаснее, чем оставаться на месте и защищаться, поэтому ждали друзей. Как мы его скрутили не помню, в себя начал приходить только когда увидел солнечный свет", –

приводит Vista News слова одного из туристов.

По словам очевидцев, существо напоминает медведя-мутанта. У него огромная голова с широкой пастью, крупное морщинистое тело и четыре слоновьи конечности с когтями длиной 15 сантиметров.

Дайверы добавили, что счетчик Гейгера, поднесенный к монстру, показал высокий уровень радиации. Возможно, ядовитую радиоактивную тварь создали в секретных лабораториях советские военные медики во время Холодной войны.

