Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымский мост перекрыли

Крымский мост перекрыли
Фото: most.life
Водителям велели ждать у моря погоды

Сильная жара на юге России изменила движение большегрузного транспорта. Об этом предупреждает Федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Так, в среду, 21 августа, водители грузовиков не смогут пользоваться Крымским мостом с 13:00 до 18:00 мск.

Частично перекрыто движение на некоторых дорогах Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Адыгея. На трассах М-4 "Дон", А-146, А-147, Р-217 "Кавказ", Р-22 "Каспий" грузовикам придется ждать ночной прохлады, если температура воздуха будет превышать 32°С.

Полный список перекрытий опубликован на сайте Росавтодора.

Фоторепортаж
Путин на "КамАЗе" открыл Крымский мост. LIVE
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Спецпредставитель планирует сосредоточиться на работе с КНДР

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей