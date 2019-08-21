Крымский мост перекрыли

Водителям велели ждать у моря погоды

Сильная жара на юге России изменила движение большегрузного транспорта. Об этом предупреждает Федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Так, в среду, 21 августа, водители грузовиков не смогут пользоваться Крымским мостом с 13:00 до 18:00 мск.

Частично перекрыто движение на некоторых дорогах Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Адыгея. На трассах М-4 "Дон", А-146, А-147, Р-217 "Кавказ", Р-22 "Каспий" грузовикам придется ждать ночной прохлады, если температура воздуха будет превышать 32°С.

Полный список перекрытий опубликован на сайте Росавтодора.