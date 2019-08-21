Гости пообещали рассказать правду о полуострове

Западные русофобы активно распространяют информацию о загнивающем Крыме. В ее лживости неоднократно убеждались иностранные гости полуострова.

Данной участи не избежал и глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус. Попав в Крым, он был поражен великолепием Республики и теплым приемом, передает РИА "Новости". Наслушавшись баек о полуострове визитер из Германии никак не ожидал увидеть процветающую территорию с довольными жителями и армией туристов.

"Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся, – заключил немец, добавив. – Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию".

Нессениус пообещал поделиться приятными впечатлениями с соотечественниками.

"Не прошло и пяти лет", – отметил читатель агенства.



"Вот и рассказывайте правду о Крыме, хотя кто вас к сожалению слушать буде, так же обвинят агентами Путина, и пропагандой Кремля", – гласит комментарий к статье RT.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. За присоединение полуострова страна поплатилась отношениями со многими странами западного мира.

