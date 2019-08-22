Впечатленные Крымом немцы оправдали свое правительство

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Немцы наконец-то сознались, что или кто мешает руководству ФРГ признать Крым российской территорией. Ответ оказался весьма предсказуемым – вся Европа пляшет под американскую дудку.
Так правительство Германии оправдал глава немецкой делегации, которая гостит на полуострове, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус. Для данных визитеров в количестве 15 человек принадлежность Крыма является очевидной.
"Все немцы знают, что Крым – это Россия и останется частью России… Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам, они не выражают своего мнения", – цитирует Нессениуса РИА "Новости".
При этом собеседник агентства затруднился предсказать точную дату признания Крыма за РФ во всем мире. Большую роль в данном вопросе он ответ политическим процессам. Не исключено, отметил немец, что отрицающие свершившийся факт политики сдадутся уже через полгода. А, может, для этого должно пройти еще 10 лет.
Напомним, попав в Крым, немецкая делегация была поражена великолепием Республики и теплым приемом.Наслушавшись баек о полуострове иностранцы никак не ожидали увидеть процветающий полуостров с довольными жителями и армией туристов.
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