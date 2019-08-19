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Крымский мост превратил море в суп

Крымский мост превратил море в суп
Фото:most.life/multimedia
Украинцы пожаловались на нашествие медуз в Азовской акватории

В Азовском море в последнее время буквально нашествие аурелий, и причина тому высокая соленость воды. На наплыв медуз обратили внимание отдыхающие в украинском городе-курорте Геническ в Херсонской области.

Об этом говорится в Telegram-канале "ХС.Харьков".

"Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", – описали ситуацию в Сети.

Под соответствующим видео кто-то из пользователей сразу нашел виновника происходящему (в комментариях орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"настроили некоторые мостов и нарушили всю экосистему", "Хах. Днепр сбрасывает не по Северо-крымскому каналу. А просто по руслу, дельте и лиманам. В Чёрное море. Так, как это предусмотрела природа с самого начала. То есть Украина просто восстановила природное состояние Днепра и Крыма. А вот мост построен – явно в ущерб Азовскому морю".


Свою порцию ужаса подбросили и в УНИАНе, написав, что в Азовском море из-за якобы Крымского моста произошла природная катастрофа – массово вымерли медузы-корнероты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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