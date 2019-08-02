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Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

Фото: most.life/multimedia
В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

На Украине в который раз бурно обсуждают экологическую обстановку в Азовском и Черном море, обвиняя Крымский мост во всех проблемах.

По словам блогера Богданы Чернявской, в Азовском море погибли все медузы-корнероты, а ответственны за это переправа через Керченский пролив и глобальное потепление, напоминает телеканал "Царьград"

Однако не все согласны с мнением Чернявской. К примеру, автор блога "Голос Мордора" утверждает, что медузы погибли вовсе не из-за моста, а из-за того, что вода в море стала слишком соленой после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

"Крымский мост построен на костях украинских медуз", - 

ядовито добавил блогер.

В комментариях интернет-пользователи посмеялись над оплакивающей медуз Богданой:

"Конечно же, бред полный, порожденный воспаленным мозгом вот этой вот "блогерки", "Корнероты зохавали моск блогерки", "Пора обвинять штаты в том, что мост Золотые ворота виновен в гибели косаток в Тихом океане".

А некоторые пользователи и вовсе усомнились в том, что Чернявская сказала правду:

"Наоборот,там сейчас нашествие медуз,купаться невозможно", "С точностью до наоборот. Медузы там все заполонили, плавать невозможно)". 

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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