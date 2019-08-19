Киев намерен ввести в отношении Москвы новые санкции по Крыму

Украинские власти позарились на российскую рыбу

В Незалежной задумались над целесообразностью введения очередных антироссийских санкций из-за рыболовства в Крыму. Об этом заявил зампредседателя Государственного агентства по вопросам рыбной промышленности Украины Андрей Кравченко.

"В настоящее время наиболее действенным может быть механизм санкций, поскольку мы прекрасно понимаем, что это – наш ресурс и его незаконно эксплуатирует Российская Федерация. Это подпадает под незаконное неподотчетное нерегулируемое рыболовство (так называемый ННН-промысел). И это вопрос санкций к отдельным предприятиям и к стране в целом", – сказал он в интервью агентству УНИАН.

По его словам, ведомство в плане возможных рестрикций работает с министерством иностранных дел страны, однако о каких-либо принятых решениях не стал распространяться.

"Всю необходимую информацию мы в рамках арбитража Украины против РФ передаем в МИД – и по вылову, и по незаконному заходу судов третьих стран в порты Крыма. Я не хотел бы тут комментировать, потому что есть закрытая часть судебного иска", – объяснил Кравченко.

Он подчеркнул, что после вхождения Крыма в состав РФ весной 2014 г. Украина потеряла "существенные промышленные участки и субъекты хозяйствования", а в Черном море "ситуация почти катастрофическая – падение промысла около 90%".

Напомним, в сентябре 2016 г. Киев инициировал арбитражное производство против РФ, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву с требованием подтвердить права Незалежной как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Москву выплатить компенсацию. Украинские власти считают, что якобы нарушаются права Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг российского полуострова.

Тогда глава МИД Украины Павел Климкин назвал это иск "всеобъемлющим" и "масштабным".

В мае 2018 года на предварительном этапе разбирательства Россия внесла возражения в отношении юрисдикции суда. Москва заявила, что арбитраж не обладает такой юрисдикцией, т.к. разбирательство касается претензии Киева в отношении суверенитета над Крымом и не является спором по толкованию или применению конвенции, сообщает РИА "Новости".

