Граждане Незалежной могут остаться без тепла зимой

Представитель Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ждет тяжелая зима.

По его словам, запасы топлива тают на глазах. При этом угля на весь холодный период не хватит.

"Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была, скажем так, сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности, с крупными компаниями",

- цитирует Геруса телеканал "НАШ".

Он подчеркнул, что украинским компаниям необходимо запастись углем, чтобы обеспечить дома теплом зимой.

Спор газовых компаний России и Украины, связанный с контрактами на транзит и поставки газа, длится с 2014 года, напоминает URA.RU. В конце 2019 года срок действия контракта истекает.