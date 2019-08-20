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Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение
Фото: www.globallookpress.com
Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал всех тщательно собирать доказательства участия военных России в конфликте на Украине.

Он подчеркнул, что Москва должна понести наказание за свою неоправданную жестокость в боях под Иловайском в 2014 году.

"Надо собирать всю доказательную базу для того, чтобы выиграть все суды, чтобы Россия понесла наказание и выплатила Украине денежную компенсацию",

цитирует Романенко Obozrevatel.

Генерал-лейтенант добавил, что все доказательства, собранные независимыми международными экспертами, необходимо отправить в трибунал для дальнейшего рассмотрения.

Ранее издание The Guardian написало о том, что эксперты британской исследовательской группы Forensic Architecture предъявили доказательства участия России в вооруженных действиях под Иловайском в 2014 году. Ученые якобы нашли спутниковые снимки, на которых видны российские вооруженные автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видны танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала только армия РФ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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