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Киев выбрал стратегию возвращения Крыма

Киев выбрал стратегию возвращения Крыма
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину спасет румынский газ
Украинцы не теряют надежды отобрать полуостров у России

Жители Донбасса и Крыма сами захотят вернуться в состав Украины, если увидят в этом преимущества для себя.

Об этом заявил в чате на сайте "Главред" известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Нужно создать в Украине такую экономику, чтобы у всех вокруг от зависти рты посводило, чтобы они подумали: "Боже мой, а почему же мы так не живем, как украинцы?" –

сказал Гордон.

Он подчеркнул, что, когда украинская экономика достигнет такого уровня расцвета, тогда не будет необходимости вводить танки, чтобы вернуть Крым и Донбасс, так как люди оттуда прибегут сами.

Силовые методы уже поздно применять, вернуть потерянные регионы поможет только "пряник", добавил журналист. О том, каким именно способом Киев может сделать свою экономику процветающей, Гордон скромно умолчал.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Валентина МАЙОРОВА
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