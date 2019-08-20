Украину спасет румынский газ

Назалежная решила не ждать переговоров по транзиту

Киев нашел, чем заполнить пустые газохранилища страны. В ближайшее время, до конца августа 2019 г., будет подписано соглашение о поставках "голубого топлива" на Украину из Румынии. Об этом сообщил "Укртрансгаз".

Сейчас компании двух стран договорились в срочном порядке модернизировать газоизмерительные станции на границе для работы в реверсном режиме. Кроме того, Украина должна построить дополнительные обводные линии газопроводов и другую соответствующую инфраструктуру.

Уточняется, что Киев планирует начать эти работы, не дожидаясь решения трехсторонней переговорной группы Украины, РФ и Еврокомиссии о будущем транзите российского газа в Европу через Незалежную.

"Уже 1 января 2020 г. будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", – отмечает "Укртрансгаз".

Киев объявил о прекращении прямых закупок газа у РФ в 2015 году. С того времени Украина покупает российский газ у европейских стран по так называемому "реверсу". Действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом заканчивается в конце 2019 года. Если новый договор не будет подписан, украинская ГТС останется невостребованной, кроме того, отработанная система псевдореверса окажется невозможной.

В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Данилюк сообщил, что у руководства страны есть "план Б" на случай полной остановки транзита из РФ.

Ранее "Нафтогаз Украины" объявил о намерении получать газ из Катара через Трансбалканский газопровод, напоминает телеканал "360".