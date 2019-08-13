Киев решился на переговоры по транзиту газа

У Незалежной появился "план Б"

Украине нужен транзит российского газа. Это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Поэтому сейчас власти страны решают, продлевать ли старое соглашение с Россией или добиваться новых условий.

"С 1 января истекает срок контракта. После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", – рассказал Данилюк в интервью "ВВС Украина".

Он напомнил про особенность украинской ГТС: внутренняя система распределения топлива напрямую связана с подачей газа из России. Поэтому, по его мнению, Москва и использует транзитный контракт как способ давления на Киев.

Впрочем, Украина не пропадет и без российского газа: "Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны", – подчеркнул Данилюк, напомнив, что за транспортировку газа через свою территорию Украина получает 3 млрд гривен в год.

Но пока ситуация с транзитом в 2020 г. непонятная, не назначен даже человек, ответственный за переговоры, и в Киеве решили подстраховаться: "Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б", – намекнул Данилюк, не раскрыв, впрочем, подробностей.