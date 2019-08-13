Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев решился на переговоры по транзиту газа

Киев решился на переговоры по транзиту газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПрагматичный Путин положительно оценил диалог с Зеленским
У Незалежной появился "план Б"

Украине нужен транзит российского газа. Это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Поэтому сейчас власти страны решают, продлевать ли старое соглашение с Россией или добиваться новых условий.

"С 1 января истекает срок контракта. После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", – рассказал Данилюк в интервью "ВВС Украина".

Он напомнил про особенность украинской ГТС: внутренняя система распределения топлива напрямую связана с подачей газа из России. Поэтому, по его мнению, Москва и использует транзитный контракт как способ давления на Киев.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, Украина не пропадет и без российского газа: "Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны", – подчеркнул Данилюк, напомнив, что за транспортировку газа через свою территорию Украина получает 3 млрд гривен в год.

Но пока ситуация с транзитом в 2020 г. непонятная, не назначен даже человек, ответственный за переговоры, и в Киеве решили подстраховаться: "Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б", – намекнул Данилюк, не раскрыв, впрочем, подробностей.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Забудьте о лекарствах и специальном рационе: понизить давление помогут несколько упражнений

Найден новый метод борьбы с гипертонией

Американцы взорвались из-за визита Путина в Крым

Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей