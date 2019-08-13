Прагматичный Путин положительно оценил диалог с Зеленским

Главное для лидера РФ - достигнутое понимание

Президент России Владимир Путин готов общаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но одними разговорами дела не делаются. На это указал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно", – отметил он.

Песков напомнил, что Путин "всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем", особенно это касается столь "запущенных ситуаций как российско-украинские отношения", пишет РИА "Новости.

При этом глава Кремля весьма прагматичен, поэтому главное для него – не сам факт состоявшейся беседы, а достигнутое понимание и реализация договоренностей, к которым стороны приходят посредством диалога, подчеркнул Песков.

Ранее президенты России и Украины дважды говорили по телефону. Оба раза инициатором звонка был Зеленский.