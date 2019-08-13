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Зеленский приготовил паспорта для россиян

Ответ Москве: Зеленский приготовил паспорта для россиян
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеСША дали Донбассу возможность отделиться
Политик разрешил жителям России моментально стать украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий выдачу украинских паспортов.

В документе отмечается, что на гражданство Незалежной смогут претендовать и граждане РФ, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям". Кроме того, украинцами могут стать иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

Соответствующий указ размещен на сайте президента страны.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке населению ЛНР и ДНР. Позже действие указа распространили на жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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