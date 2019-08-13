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США дали Донбассу возможность отделиться

США дали Донбассу возможность отделиться
Фото: Александр Кравченко/ТАСС
продолжениеКиев решился на переговоры по транзиту газа
Отказ Киева от Минских соглашений развязывает руки руководителям ЛНР и ДНР

Донецкая и Луганская народные республики могут начать процесс своего юридического признания другими членами мирового сообщества. Формальным поводом для этого станет отказ Киева выполнять Минские договоренности, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Минским соглашениям скоро исполнится 5 лет, но украинские власти не сделали ничего для их реализации. На нового президента Владимира Зеленского жители Незалежной возлагали особые надежды. В ходе избирательной кампании он активно использовал пацифистскую риторику, поэтому получил на юго-востоке страны такую поддержку на выборах.

Но потом он заявил, что не будет проводить прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР, хотя это прописано в минских соглашениях. Затем захотел изменить "минский формат" переговорщиков, введя туда американцев. Это означает, что пора обратиться к фундаментальным принципам международных отношений, принятым сегодня в мире, указал Шаповалов в интервью "Свободной прессе".

Владимир Шаповалов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"На них базируются все современные международные организации и суверенные государства. Они были  обозначены еще в 14 пунктах программной речи президента США Вудро Вильсона 100 лет назад, перед созданием Лиги Наций. … Это право нации на самоопределение вплоть до отделения", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что за последние годы этим принципом, заложенным в Уставе ООН, воспользовались многие. Так появились новые государства, например, Южный Судан, Эритрея. "А до этого Украина была создана на основе решения украинской нации отделиться от Советского Союза", – напомнил Шаповалов. Донбасс тоже имеет на это право и может обратиться с такой просьбой к мировому сообществу, указав, что украинская власть игнорирует их интересы и возможности развития.

Николай ВИКТОРОВ
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