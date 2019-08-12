Украинские стратеги грозятся взять Ростов

Саркастический пост военного ДНР на пугающий заголовок украинского издания вызвал неадекватную реакцию в Незалежной

Украинская армия сможет дать достойный отпор на наступление Вооруженных сил РФ, "ответочка" дойдет "до Ростова". С таким заявлением выступил экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Так он прокомментировал пост главы пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, который с сарказмом отреагировал на всплеск украинских СМИ по поводу обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе. Приложив ссылку на издание Диалог.ua с кричащим заголовком "После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери", Безсонов написал следующее:

"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент ВС РФ продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве".

Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент ВС РФ продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве. pic.twitter.com/bYQM0rs5tP — DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) August 11, 2019

В Незалежной юмора не поняли. Пан Волошин на полном серьезе ответил донецкому представителю, что такое продвижение ВС РФ практически нереально, поскольку сегодня "украинская армия – одна из самых боеготовых в Европе", а так как Украина ведет "реальную войну", то "полоса у нас многоэшелонированная".

"И сделать это за какой-то вечер, день или неделю – это очень тяжело. Я не скажу, что нереально, потому что в мире реально все. Но это из области фантастики", – сказал эксперт "Обозревателю".

По его мнению, сторона ДНР "вбрасывает" подобную информацию, дабы проверить публичную реакцию Киева.

"Они провоцируют нас, чтобы выведать наши планы. Так вот, пусть знают, что у нас глубокоэшелонированная оборона, а армия умеет и может воевать. А вот ответочка, которая пойдет туда, возможно, и до Ростова дойдет", – пригрозил Волошин.

Сейчас в Незалежной наблюдаются метания: одни украинские эксперты пугают вторжением российских войск чуть ли не уже завтра, другие обещают дойти до Москвы, освобождая Донбасс.

