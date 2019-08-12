Украинские стратеги грозятся взять Ростов

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Украинская армия сможет дать достойный отпор на наступление Вооруженных сил РФ, "ответочка" дойдет "до Ростова". С таким заявлением выступил экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.
Так он прокомментировал пост главы пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, который с сарказмом отреагировал на всплеск украинских СМИ по поводу обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе. Приложив ссылку на издание Диалог.ua с кричащим заголовком "После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери", Безсонов написал следующее:
"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент ВС РФ продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве".
Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент ВС РФ продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве. pic.twitter.com/bYQM0rs5tP— DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) August 11, 2019
В Незалежной юмора не поняли. Пан Волошин на полном серьезе ответил донецкому представителю, что такое продвижение ВС РФ практически нереально, поскольку сегодня "украинская армия – одна из самых боеготовых в Европе", а так как Украина ведет "реальную войну", то "полоса у нас многоэшелонированная".
"И сделать это за какой-то вечер, день или неделю – это очень тяжело. Я не скажу, что нереально, потому что в мире реально все. Но это из области фантастики", – сказал эксперт "Обозревателю".
По его мнению, сторона ДНР "вбрасывает" подобную информацию, дабы проверить публичную реакцию Киева.
"Они провоцируют нас, чтобы выведать наши планы. Так вот, пусть знают, что у нас глубокоэшелонированная оборона, а армия умеет и может воевать. А вот ответочка, которая пойдет туда, возможно, и до Ростова дойдет", – пригрозил Волошин.
Сейчас в Незалежной наблюдаются метания: одни украинские эксперты пугают вторжением российских войск чуть ли не уже завтра, другие обещают дойти до Москвы, освобождая Донбасс.
Дефицит железнодорожных составов ставит крест на труде селян
Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"