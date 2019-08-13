Политика Зеленского угрожает украинцам

Президент планирует сделать все услуги в стране платными

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев считает, что идеология партии Зеленского угрожает стране.

По его словам, политик может оставить государство без социальных обязательств.

"То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет",

– сказал Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA.

Эксперт подчеркнул, что в скором времени почти все услуги в стране станут платными, несмотря на низкий уровень дохода населения, сообщает РИА ФАН.

Если Зеленский не пересмотрит свой политический курс, то его рейтинг упадет, считает Богатырев, передает телеканал "360".