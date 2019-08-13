Политика Зеленского угрожает украинцам

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев считает, что идеология партии Зеленского угрожает стране.
По его словам, политик может оставить государство без социальных обязательств.
"То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет",
– сказал Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA.
Эксперт подчеркнул, что в скором времени почти все услуги в стране станут платными, несмотря на низкий уровень дохода населения, сообщает РИА ФАН.
Если Зеленский не пересмотрит свой политический курс, то его рейтинг упадет, считает Богатырев, передает телеканал "360".
Дефицит железнодорожных составов ставит крест на труде селян
Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне