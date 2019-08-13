Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Политика Зеленского угрожает украинцам

Политика Зеленского угрожает украинцам
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент планирует сделать все услуги в стране платными

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев считает, что идеология партии Зеленского угрожает стране.

По его словам, политик может оставить государство без социальных обязательств.

"То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет",

сказал Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA.

Эксперт подчеркнул, что в скором времени почти все услуги в стране станут платными, несмотря на низкий уровень дохода населения, сообщает РИА ФАН.

Если Зеленский не пересмотрит свой политический курс, то его рейтинг упадет, считает Богатырев, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Укрзализныця" погубила урожай украинских аграриев

Дефицит железнодорожных составов ставит крест на труде селян

Американцы взорвались из-за визита Путина в Крым

Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей