В Киеве призвали уничтожать оппозиционные ТК

Соратник Порошенко считает правильным пускать ракеты по местным телеканалам

В день, когда пятого президента Украины допрашивали по делу ТК "Прямой", в эфире последнего единомышленник экс-главы государства высказал крамольную фразу.

По мнению депутата Рады от порошенковской партии "Европейская солидарность" Сергея Высоцкого, "пророссийские" телеканалы необходимо уничтожать при помощи предназначенной для поражения танков и других бронированных целей ракеты. Репутацию сторонников "оккупантов" в Незалежной заслужили NewsOne и "112 Украина".

"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины – на врага, все журналисты, которые работают там, -– они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать – подорвать ПТУРом", – выдал Высоцкий в интервью телеканалу "Прямой".

На протяжении всей беседы политик ухмылялся, на что обратили внимание интернет-пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

"Трепло! Противно смотреть, смех без причины признак дурачины!", – отреагировал на все заявления депутата комментатор.



Напомним, накануне Петр Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов после покупки канала "Прямой". Пока экс-президент выступает в качестве свидетеля. О его причастности к работе ТК говорилось не раз. В частности, "Прямой" был замечен в проявлении чрезмерной симпатии к конфетному магнату во время предвыборной гонки.

В опалу "112 Украина" иNewsOne попали в середине июля. Последний – за намерение устроить 12 июля телемост с коллегами из РФ с телеканала "Россия 1". На следующий день в Киеве произошел пренеприятнейший инцидент. Двое неизвестных выстрелили из гранатомета по зданию телеканала "112. Украина".