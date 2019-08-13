Украина позвала к себе отщепенцев

Необдуманные поступки Зеленского могут выйти боком Незалежной

Решение президента Украины Владимира Зеленского предоставлять гражданство иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева, – это своеобразный ответ на вручение российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вот только власти Незалежной не подумали о последствиях, привлекая в страну людей, привыкших убивать.

"На стороне ВСУ если и воевали, то простите, не побоюсь этого грубого слова, отщепенцы, которые непонятно какую идею там защищали", – сказал Джабаров в эфире НСН.

Что касается предложения Зеленского давать украинское гражданство в упрощенном порядке россиянам, которые считают себя политически репрессированными, то им – скатертью дорожка.

"Если им будет удобнее жить под флагом Украины, пусть получают это гражданство. Я думаю, что это небольшое количество", – отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Зеленский как президент имеет право подписывать любые указы. Но вряд ли подобные шаги пойдут на пользу российско-украинским отношениям, которых, собственно, и нет.

Во вторник, 13 августа, глава Незалежной подписал указ, упрощающий выдачу украинских паспортов определенному кругу лиц.

В апреле 2019 г. президент РФ Владимир Путин объявил о возможности получить в упрощенном порядке российское гражданство жителям ЛНР и ДНР. Позже действие указа распространили на население всей территории Луганской и Донецкой областей.