Украина объявила персоной нон грата российского "шпиона-дипломата"

Он был "куратором" украинского военного пенсионера

Украина вслед за Швейцарией и Австрией (английский диагноз а-ля "Скрипаль" стоит отдельно) "заболела" шпиономанией. Однако Киеву можно простить эту эпидемию в силу утраты Крыма и тягучей гражданской войны в Донбассе. Во вторник СБУ отчиталась о разоблачении контрразведчиками на Львовщине местного жителя, который шпионил по якобы заданию спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторов в западном регионе государства", – говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт, как собранные данные украинец передавал "российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове".

Гражданину Незалежной вменили статью о госизмене и передали материалы в суд. Львовянину грозит до 15 лет лишения свободы.



"За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявила дипломата-шпиона персоной нон грата", – подчеркивается в сообщении СБУ.

В спецслужбе указали, что россиянин уже покинул страну, однако не уточняют, когда именно сотрудник дипкорпуса выехал с Украины.

Необходимо добавить, что в Незалежной периодически ловят "российских шпионов" из местных. Последний раз такого сцапали в Черкасской области с паспортом РФ – якобы он готовил диверсию на военном аэродроме. Фамилия гражданина неизвестна, как и реальность его документов.

