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Австрия объявила в розыск российского шпиона

Фото: www.globallookpress.com
На родине Моцарта ищут пенсионера из России

Австрийские власти объявили в розыск гражданина РФ, который якобы работает на российскую разведку. Об этом сообщила полиция Зальцбурга в специальном коммюнике, обнародованном в четверг, 25 июля.

"Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн", – цитирует РИА "Новости" заявление зальцбургских правоохранителей.

В пресс-релизе отмечается, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки (известной ныне как ГУ) на основании европейских и международных ордеров на арест.

Из заявления следует, что австрийский чиновник впервые вступил в контакт с российской разведкой в 1987 году и что после этой встречи он "предоставил своему куратору исчерпывающую информацию... об австрийских вооруженных силах, в частности о системах вооружения и формулировках сухопутных и воздушных боевых сил", пишет издание Naharnet.

В открытой базе Интерпола пока нашего пенсионера-шпиона нет. Но фотография "шпиона" в интернете уже присутствует.

Как сообщают местные СМИ, выданный ордер относится к делу, которое получило огласку осенью 2018 года. Тогда австрийские издания обнародовали информацию о том, что бывший офицер, ныне пенсионер, в годы своей службы в армии в течение 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Предполагается, что этот австриец мог сотрудничать с российской разведкой в 1990-х и продолжал работать на Москву вплоть до 2018 года.

Елена УСОВА
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