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Украине угрожают морские чудовища

Едят органы человека: Украине угрожают чудовища
Фото: www.globallookpress.com
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Флора и фауна Незалежной оказались под угрозой

Китайские мохнаторукие крабы вида Eriocheir sinensis появились в Днепро-Бугском лимане.

В Ассоциации рыболовов Украины агентству УНИАН сообщили, что эти крабы могут жить как в соленой, так и в пресной воде, а естественных врагов в регионе у них просто нет. Так что существует большая опасность, что они могут распространить ареал обитания на огромные территории.

Ранее эти водные обитатели жили, в основном, в озере Янчэнху и Желтом море. Однако в начале прошлого века попали в Европу вместе с балластными водами. 

Мохнаторукие крабы очень плодовиты и агрессивны по отношению к аборигенным видам. Появление китайских гостей в каком-то водоеме почти всегда приводит к тому, что они заселяют все окрестные водоемы. При этом мясо крабов лучше не употреблять в пищу – они являются переносчиками опасного паразита – легочного сосальщика, который поражает легкие, а иногда и головной мозг человека.

"Крабы уничтожают рыбу в водоеме, съедают рыбью икру, не брезгуют и другими водными обитателями... считаются непревзойденными землекопами, они вырывают длинные... разветвленные норы, в том числе и в плотинах и других гидротехнических сооружениях. Это неоднократно приводило к масштабным авариям", - 

пояснил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. 

Как напоминает агентство, это не первый случай агрессивной экспансии гостей с Дальнего Востока. Ранее серебряный карась из этого региона фактически уничтожил украинского золотого карася, вытеснив его в Красную Книгу Украины.

Валентина МАЙОРОВА
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