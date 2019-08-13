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Зеленский уволил представителя в "минской группе"

Зеленский пошел на крайние меры ради минского процесса
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Глава Незалежной Владимир Зеленский решительно настроен относительно ситуации в самопровозглашенных народных республиках Добнабасса. Дабы не испортить положение дел вокруг минского процесса, руководитель страны избавился от украинского представителя в "минской группе" Романа Безсмертного.

Он освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указа опубликован на сайте президентского офиса. Таким образом, Зеленский устранил помеху на пути к перемирию, ведь именно Бессмертный заявил после убийства двух бойцов ВСУ о необходимости прекращения встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. 

Безсмертного новость об увольнении застала врасплох. О ней, как когда-то Зеленский об ответе Климкина, он узнал из прессы. 

"Стиль работы офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об освобождении от трехсторонней контактной группы в Минске", – пожаловался украинец в Facebook.

Сочувствующие отреагировали молниеносно, назвав действие главы государства огромной ошибкой. Среди хвалебных эпитетов нет ни одного слова критики. Разве что – в адрес новой власти (орфография и пунктуация авторские).  

"Задача Зеленского – мир на любых условиях, Безсмертный не вписывается в эту концепцию, но Украина не получит мира она получит капитуляцию", "Ну, не свинство со стороны Зеленского, так обращаться с уважаемым человеком, они, что так со всеми будут по хамски поступать, он вообще знает послужной список Безсмертного? Уволить не поговорив с человеком, только за то, что тот предложил приостановить Минский процесс, т. е. отменить присловутое перемирие из-за смерти четырех бойцов", "У меня возникает разочарование президентом", – накинулись защитники. 

Ксения АНДРЕЕВА
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