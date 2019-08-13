Украина потеряет миллионы долларов из-за санкций России

Эмбарго Москвы на экспорт товаров из Незалежной больно бьет по местной экономике

Запрещенная к ввозу в Россию с весны текущего года часть украинской продукции в 2018 г. принесла в бюджет страны $193,3 млн. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины. В ведомстве ответили на запрос издания для оценки последствий от действия "торгового" постановления правительства РФ от 18 апреля, утвержденного премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Запрет на ввоз товаров в РФ распространился на следующие товары: трубная продукция, картонно-бумажная продукция, одежда, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол, стальная эмалированная посуда, бульдозеры, жатки. Экспорт этих товаров в РФ в 2018 году составил $193,3 млн", – говорится в ответе украинского министерства.

Отмечается, что введенные между двумя странами ограничения на двустороннюю торговлю затронули 5,3% экспорта украинских товаров в Россию и 54% импорта российской продукции на Украину.

При этом в ведомстве успокоили, что в общем экспорт отечественных товаров за пять месяцев 2019-го составил $20,9 млрд. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $1,4 млрд.

