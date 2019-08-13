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В Донбассе уничтожили американский радар

В Донбассе уничтожили американский радар
Фото: commons.wikimedia.org
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Огонь не пощадил "помощь Запада"

В Авдеевке под Донецком сгорела американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, которая поставлялась Киеву в качестве военной помощи.

Как сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, в здании, где расположен передовой пункт управления 92-й бригады произошел пожар. В результате безвозвратно потерян дорогостоящий радар AN/TPQ-36.

Два точно таких же США передали Украине в мае этого года. А всего, начиная с 2014 года Киев получил 13 таких радаров. AN/TPQ-36 – современные системы, предназначенные для быстрого обнаружения и уничтожения артиллерии противника. РЛС засекает минометы, РЗСО, орудия и ракетные пусковые установки. В умелых руках эта станция – грозное оружие.

Александр ИЛЬИН
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