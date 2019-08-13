Зеркальную политику Зеленского раскритиковали соратники Порошенко

В Киеве недовольны новым президентом

В команде бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который частенько бросал вызовы коллеге из РФ Владимиру Путину, отреагировали на действия новой власти. Один из крайних указов Владимира Зеленского об упрощенном гражданстве для россиян в стане "Европейской солидарности" назвали опрометчивым поступком.

По словам депутата Иванны Климпуш–Цинцадзе, нежеланный "приемник" Порошенко поторопился, ведь, чтобы предоставить политическое убежище человеку, следует досконально разобраться в ситуации. На этом фоне инициатива Зеленского является очередным самолюбованием.



"Этот шаг выглядит как политический пиар-ход, якобы ответ Украины на то, что РФ приняла решение об упрощении предоставления российского гражданства тем, кто находимся на оккупированных территориях", – цитирует политика РИА "Новости".

Во вторник, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский упростил порядок получения гражданства страны для определенных категорий россиян, уточняет телеканал "360". Таким образом, Владимир Александрович почти месяц спустя отреагировал на подписанный его российским коллегой указ. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает шаг нового руководителя Незалежной "неумелой попыткой с запозданием ответить" Путину, передает "URA.RU".

Напомним, 24 апреля президент РФ упростил выдачу паспортов жителям Донбасса, 17 июля – украинцам,которые находятся в России, но в апреле 2014 года проживали в Донецкой и Луганской областях.