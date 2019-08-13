Команда Зеленского назвала условия подачи воды в Крым

Открытие Северо-Крымского канала связали с "освобождением" полуострова

Тема водоснабжения российского региона вторые сутки активно обсуждается как в РФ, так и в Незалежной. Бывший первый зампостоянного виртуального представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов рассказал, что Киев возобновит поставки днепровской воды после "деоккупации" региона.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление зампредседателя республиканского Совмина, постпреда Крыма при российском главе Георгия Мурадова о том, что Москва должна инициировать переговоры с украинской стороной о снятии водной блокады, поскольку Днепр берет истоки из России.

"Что касается водоснабжения – инженерное сооружение запустится исключительно после деоккупации полуострова, когда будет восстановление суверенитета над территорией. Это наш рычаг давления на агрессора для освобождения временно оккупированных территорий", – отметил в эфире ObozTV экс-чиновник.

По его мнению, Россия должна будет компенсировать Украине " все затраты, связанные с возобновлением работы Северо-Крымского канала".

Пан Гданов считает, что сейчас в Крыму для обеспечения производственных нужд водой якобы незаконно бурятся скважины, в результате чего происходит засоление почв. А вот с "водоснабжением для личного пользования граждан вопросов нет, но со временем этот вопрос может обостриться", уверен украинец.

"Мы должны давить, чтобы Крым был непосильным бременем для России. А потом они его освободят. Такой рычаг, как перекрытие канала, должен работать для освобождения территорий... Если мы будем запускать воду, мы будем содействовать оккупационному режиму", – подчеркнул он.

Ранее во вторник действующий виртуальный представитель украинского лидера Владимира Зеленского на полуострове Антон Кориневич указал, что Киев перекрыл для крымчан, которых, конечно, любят и ценят, не реку Днепр, а всего лишь канал. Он убежден, что населению полуострова для жизни воды хватает.

В свою очередь депутат парламента Крыма Владислав Ганжара утверждает, что идея украинских властей использовать водную блокаду российского региона как инструмент давления на Москву полностью провалилась.

