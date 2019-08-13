Москва объявила персоной нон грата украинского дипломата

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Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата. Такое решение министерства иностранных дел РФ принято в качестве ответной реакции на высылку украинскими властями представителя нашей дипмиссии во Львове.
"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", – цитирует ТАСС заявление МИД РФ.
На Смоленской площади назвали провокацией украинских властей высылку российского дипломата. Организована она была еще в мае.
Напомним, ранее во вторник СБУ уведомило, что поймало военного украинского пенсионера, который якобы занимался разведкой в пользу Москвы, а его курировал сотрудник дипмиссии РФ во Львове.
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