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Москва объявила персоной нон грата украинского дипломата

Стремительный ответ: Москва отправила домой украинского дипломата
Фото: www.globallookpress.com
Киев поплатился за "российского шпиона"

Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата. Такое решение министерства иностранных дел РФ принято в качестве ответной реакции на высылку украинскими властями представителя нашей дипмиссии во Львове.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", – цитирует ТАСС заявление МИД РФ.

На Смоленской площади назвали провокацией украинских властей высылку российского дипломата. Организована она была еще в мае.

Напомним, ранее во вторник СБУ уведомило, что поймало военного украинского пенсионера, который якобы занимался разведкой в пользу Москвы, а его курировал сотрудник дипмиссии РФ во Львове.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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