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Киев назвал сроки отказа Москвы от транзита газа через Украину

Протянуть пару лет: Нацбанк Украины призвал активно готовиться к пустой трубе
Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти не верят в помощь Вашингтона и Берлина

Украина может спокойно рассчитывать на то, что, как минимум в течение полутора-двух лет, Россия сохранит транзит газа по украинской ГТС в нынешних объемах, однако затем необходимо будет искать замену тем миллиардам долларов, поступающим из Москвы в бюджет Незалежной. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Свое мнение он составил на основе информации агентства Reuters, написавшего на прошлой неделе о вероятной задержке с пуском "Северного потока-2".

"Транзитный договор между Украиной и Россией будет. Считаю, что как минимум год России придется поставлять привычные в последнее время объемы газа через Украину. Если газопровод Nord Stream-2 будет запущен только с восьмимесячным опозданием, все равно для выхода на работу на полной мощности уйдет немало времени. Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться не менее полутора лет после начала 2020 года", – написал Данилишин в Facebоok.

По его мнению, "Газпром" заключит новый договор по транзиту с "Нафтогазом", который заканчивается в конце 2019-го, на период 1,5-2 года, чтобы поставлять в Европу по украинской ГТС 50-65 млрд куб газа в год.

Представитель Нацбанка считает, что для подписания краткосрочного контракта, Москва будет всячески давить на Киев, используя раздачу российских паспортов, ограничения на поставку различных типов топлива, а также, возможно, и обострение ситуации в Донбассе.

Фото: www.globallookpress.com

Данилишин уверен, что американские санкции в отношении участников Nord Stream-2 не остановят реализацию проекта, а после запуска газопровода и сама канцлер ФРГ Ангела Меркель особо не станет агитировать за сохранение ГТСУ, поскольку скоро покинет свой пост.

"И придется нам искать – чем заместить несколько миллиардов долларов, которые госбюджет Украины перестанет получать после снижения транзита до минимальных значений (вообще без транзита в 10-15 млрд. куб России не обойтись, потому что для стабильных поставок газа в Европу необходимо привлечение украинских ПХГ) ... Поэтому оставшиеся 1,5-2 года необходимо посвятить поиску источника хотя бы частичной компенсации", – резюмировал он.

Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк объявил, что после формирования нового правительства сразу будет создана группа для переговоров с Москвой о сохранении транзита. При этом он отметил, что без российского газа украинцы проживут. Однако, считает он, стране необходим план "Б", так как 3 млрд гривен на дороге не валяются.

Удивительное дело, но такие посты, как у пана Данилишина, уже не вызывают особо трепета у жителей соборной: то ли смирились, то ли забыли начало зимнего сезона 2005-2006-го и 2009-го, то ли еще не осознали новых газовых реалий. Потому и показателен один из немногочисленных комментариев: "А какая у нас стратегия?" Вопрос остался без ответа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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