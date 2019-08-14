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Макрона выбрали посредником между Зеленским и Путиным

Макрона выбрали посредником между Зеленским и Путиным
Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
На французского президента возлагают большие надежды

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон намерен выполнить ответственную миссию – убедить российского президента Владимира Путина начать переговоры с Киевом в "нормандском формате". Об этом заявил чиновник из окружения Макрона, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, именно ситуация в Донбассе станет главной темой переговоров Путина с Макроном, которая состоится 19 августа в форте Брегансон на юге Франции.

"Мы продолжаем наши переговоры с президентом Путиным как раз перед G7, и мы активизируем наши усилия по украинскому вопросу в нормандском формате", – цитирует чиновника "Европейская правда".

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Издание отмечает, что в Париже со всей ответственностью отнеслись к призыву Зеленского как можно скорее возобновить мирный процесс после гибели 4 военных ВСУ в Донбассе 6 августа.

"Президент Зеленский сделал несколько предложений, и мы считаем, что президент Путин должен ответить обнадеживающим образом", – заявили в окружении Макрона.

Глава Незалежной позвонил 7 августа в Москву и Париж с предложением встретиться в "нормандском формате" – Украина, РФ, Франция и ФРГ, но получил расплывчатый ответ. 

Ранее в Кремле подтвердили встречу Путина с Макроном, указав, что в повестке переговоров – двусторонние отношения и ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуацию на Украине.

Николай ВИКТОРОВ
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