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Зеленский попросил Путина о посредничестве

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Обстрелы в Донбассе встревожили главу Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил утром 7 августа российскому лидеру Владимиру Путину. Поводом для разговора послужила гибель четырех военнослужащих Украины в Донбассе во вторник, 6 августа.

"Только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", – цитирует Зеленского РИА "Новости".

На брифинге, который Зеленский созвал в Киеве специально по этому случаю, он рассказал, что в очередной раз поднял и вопрос о возвращении на Родину украинских заключенных. Подробности "долгого разговора" с Путиным президент Украины обещал обнародовать в официальном сообщении.  

Фото: www.globallookpress.com

Пока же Зеленский собирается в Турцию. Но ситуацию в Донбассе без личного присмотра не оставит – в ближайшее время он позвонит президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением срочно встретиться в "нормандском формате", передает "Украинская правда".

Ранее в Донбассе заявили о нарушении Киевом перемирия, а представители миссии ОБСЕ зафиксировали прибытие к линии разграничения тяжелой техники с украинской стороны.

Николай ВИКТОРОВ
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