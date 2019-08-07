Порошенко гарантировали свободу

Экс-лидер Незалежной нужен американцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко спокойно чувствует себя не дома, потому что его судьба решается за пределами родного государства. Такое мнение высказал киевский политолог Михаил Погребинский.

"Видимо, у него есть какие-то основания считать, что его не посадят. Допускаю, что у американцев, которые его прикрывают, есть какие-то договоренности с администрацией Зеленского", – пояснил эксперт изданию "Взгляд".

Многих удивило неожиданное возвращение экс-президента на Украину из-за границы. А еще раньше общественность пыталась выяснить, как Порошенко вообще смог уехать из страны, если против него ведется уголовное расследование. Однако выяснилось, что у следствия интерес к Порошенко пока исключительно как к свидетелю. И, судя по всему, сам он не боится, что его статус будет переквалифицирован в "обвиняемого". Похоже, у него "есть гарантии со стороны американцев", говорит Погребинский.

"Для США недостаточно своей группы Вакарчука, чтобы корректировать курс Украины и не допустить смягчения антироссийской риторики. Им в этой ситуации нужен Порошенко", – пояснил он.

Впрочем, пока администрация президента Владимира Зеленского "демонстрирует готовность действовать по правилам", считает политолог. Поэтому многое в судьбе Порошенко будет зависеть от кандидатуры нового генпрокурора Украины. Пока этот пост занимает Юрий Луценко, экс-президент остается "неприкасаемым".