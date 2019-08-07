Экс-президент Незалежной прилетел на родину под покровом ночи

Украинские СМИ сообщили о том, что Петр Порошенко, который неделю назад неожиданно покинул страну в неизвестном направлении, вернулся домой. Его самолет вылетел из Дубая и приземлился в Киеве.

Пользователи Сети пришли к выводу, что бывший лидер украинцев прибыл в Незалежную, о чем рассказало издание "Страна.ua", потому что захотел обогатиться еще больше.

"Отработал, так сказать на практике вариант "Угнать за 60 секунд", на всякий непредвиденный случай", "А скорей жадность одолела его", "Преступника тянет на место преступления", "Свинья от корыта далеко не уходит", "Заначку забыл забрать. Зе заберет", "Везде его послали, слишком токсичен", – высмеяли Порошенко интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что экс-президент Украины улетел в Турцию, но там его следы затерялись. Незадолго до этого Порошенко обналичил миллионы долларов.

Против бывшего главы Незалежной возбуждено более 11 уголовных дел, однако, по словам генерального прокурора государства Юрия Луценко, Порошенко проходит по ним как свидетель.