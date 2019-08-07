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Киев должен СНГ сотни миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com
Взаимодействие Незалежной и Содружества будет зависить от Владимира Зеленского

Украина перестала выплачивать взносы в Содружество национальных государств 5 лет назад, и за это время ее долг перед организацией превысил 300 млн рублей. 

В МИД РФ изданию "Известия" напомнили, что Киев остается полноценным участником СНГ:

"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов... украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях".

В министерстве добавили, что продолжение работы в Содружестве или выход из него полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Издание отмечает, что в посольстве Украины в Белоруссии, где работает отдельный дипломат, отвечающий за контакты с Исполкомом СНГ, не смогли дать оперативный комментарий на запрос о работе в Содружестве.

Ранее Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Отказ от работы в СНГ был одной из главных задач бывшего президента Петра Порошенко.

Валентина МАЙОРОВА
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