Киев должен СНГ сотни миллионов рублей

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Украина перестала выплачивать взносы в Содружество национальных государств 5 лет назад, и за это время ее долг перед организацией превысил 300 млн рублей.
В МИД РФ изданию "Известия" напомнили, что Киев остается полноценным участником СНГ:
"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов... украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях".
В министерстве добавили, что продолжение работы в Содружестве или выход из него полностью зависит от политической воли новых украинских властей.
Издание отмечает, что в посольстве Украины в Белоруссии, где работает отдельный дипломат, отвечающий за контакты с Исполкомом СНГ, не смогли дать оперативный комментарий на запрос о работе в Содружестве.
Ранее Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Отказ от работы в СНГ был одной из главных задач бывшего президента Петра Порошенко.
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