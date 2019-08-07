"Квартал 95 зажигает": Украина потребовала сменить мировой порядок

В Киеве решили взяться за решение глобальных проблем

Правила, по которым мир жил десятилетия после Второй мировой войны, устарели. Об этом заявил замминистра по делам так называемых "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами. Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности", – указал он в эфире NewsOne.

В качестве доказательства Тука привел ситуацию в Донбассе, в Сирии, в Иране. По его мнению, Организация Объединенных наций и Совет безопасности ООН уже не эффективны, передает сайт kp.ru.

"Нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует", – призвал Тука.

Пользователи в Сети живо отреагировали на откровения украинского деятеля.

"Вот это поворот! Опять лекарство вовремя не дали, новый бред", – прокомментировал подписчик РИА "Новости" Алексей Алексеев.

"Квартал 95 отжигает!!!", – отметил Vladimir Vorona.

"Еще надо потребовать чтобы глобус Украины крутился в противоположную сторону", – развил тему bogdanov65.ivanovo.

"Меня все эти "евромайданщики" умиляют грезами о своей значимости. Ну, прям новый "жандарм мира"!" - написал Николай Яккола.

"После переноса ООН в Житомир основным и единственным языком международного общения становится мова и Совет Безопасности автоматически переименовывается в Раду Безпечности", – сыронизировал lizander_57 Лизандер.