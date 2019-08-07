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В Раде искоренят любовь к Москве

Фото: www.globallookpress.com
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Инакомыслящих нардепов заставят подчиниться

В Верховную раду просочились парламентарии, склонные к налаживанию отношений с Россией. Это признал кандидат на пост главы фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Впрочем, доля таких законодателей не столько велика, чтобы реально повлиять на политический курс Украины, заявил он.

"Пророссийский вектор не влиятельный вообще-то. Моя оценка – 1%, ну, возможно, 2%. И это условно пророссийские. Это не люди, которые говорят "вот нам надо идти к России", а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться", – сообщил Арахамия в эфире "Радио НВ".

Он обещал, что с такими нардепами будет проведена работа по "перевоспитанию".

Фото: www.globallookpress.com

По словам Арахамии, руководство партии власти уже решило, как будут приниматься законодательные решения в Раде. Если противников какой-либо инициативы будет менее 10%, то им придется соглашаться с большинством. Представителей других политических сил, попавших в новый состав парламента, "Слуги народа" в расчет не берут – оказать на них влияние посторонние не смогут.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Партия "Слуга народа" получила большинство – 254 места.

Николай ВИКТОРОВ
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