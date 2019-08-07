Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели 7 августа телефонные переговоры.
Во время разговора обсуждались активизация работы по возвращению удерживаемых лиц, реализация минских соглашений, в том числе, юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса, а также перспективы взаимодействия в "нормандском формате".
В свою очередь, представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что не может раскрыть информацию относительно возможной даты встречи в "нормандском формате" по Украине. Она добавила, что проработка возможных саммитов постоянно проводится на рабочем уровне, сообщает ТАСС.
Японцы заметили, что обсуждать все вопросы следует в "тихой обстановке"
Глава Незалежной отреагировал на гибель военных ВСУ, но не заметил смертей противоположной стороны