Берлин прокомментировал саммит в "нормандском формате"

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели 7 августа телефонные переговоры.

Во время разговора обсуждались активизация работы по возвращению удерживаемых лиц, реализация минских соглашений, в том числе, юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса, а также перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

В свою очередь, представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что не может раскрыть информацию относительно возможной даты встречи в "нормандском формате" по Украине. Она добавила, что проработка возможных саммитов постоянно проводится на рабочем уровне, сообщает ТАСС.