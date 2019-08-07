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Польша переживает из-за наплыва украинцев

Фото: www.globallookpress.com
Местные власти не справляются с потоком мигрантов

Польша переполнена иностранцами. Причем не туристами, от которых государству сплошной доход, а лицами, ищущими работу. Польза от них тоже, конечно, большая, но и проблем много. Это признали в польской Верховной контрольной палате (ВКП) в среду, 7 августа.

"Государственная администрация не в состоянии справиться с быстро растущим числом иностранцев, прибывающих в Польшу", – цитирует ТАСС сообщение ВКП.

Отмечается, что количество трудовых мигрантов в стране за последние годы выросло в несколько раз. Если в 2014 г. их было 46,9 тыс., из которых 28,9 тыс. украинцев, то в 2018 г. только от граждан Украины зарегистрировано 262,4 тыс. заявок на разрешение работать в Польше, всего же заявок более 366 тысяч.

Фото: www.globallookpress.com

В итоге польские ведомства не справляются с обработкой заявлений. Если раньше на оформление мигранта требовалось 2 месяца, то сейчас более полугода. Это не только переводит иностранных работников в разряд нелегалов. Все чаще мигранты предпочитают уезжать в поисках работы в другие страны Евросоюза. Это может оставить Польшу у "разбитого корыта".

"Низкий прирост населения, старение общества, а также значительное число поляков, находящихся за границей, приводят к увеличению нехватки рабочей силы. Специалисты рынка труда отмечают, что в 2030 г. у работодателей возникнут проблемы с заполнением каждой пятой вакансии", – предупредили в ВКП.

При этом опросы показывают, что в настоящее время 3% украинцев, работающих за границей, не планируют больше жить на родине, а 9% мечтают скорее вернуться и трудиться дома.

Николай ВИКТОРОВ
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