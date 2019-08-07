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Украину заподозрили в подготовке наступления на Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
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Ополченцы готовы отразить вторжение

Власти Донецкой народной республики заявили, что украинская армия начала подготовку к активным боевым действиям против республики. 

"Получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении", –

цитирует Донецкое агентство новостей текст экстренного заявления Управления народной милиции ДНР.

Отмечается, что на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС рядом с населенными пунктами Терновое, Кирово и Андреевка. Также к линии разграничения выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.

Кроме того, по информации УНМ, в Мариуполе был поднят по тревоге полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Вдоль линии соприкосновения выросла активность работы украинских беспилотников-разведчиков.

"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям", - 

заявили в УНМ.

В ДНР считают, что поводом для начала боевых действий могут стать теракты, которые будут устроены украинскими военными, сообщает НСН. Ополченцы Донбасса готовятся отразить наступление, отмечает "Свободная пресса"

Валентина МАЙОРОВА
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