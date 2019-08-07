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Власти Донецкой народной республики заявили, что украинская армия начала подготовку к активным боевым действиям против республики.
"Получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении", –
цитирует Донецкое агентство новостей текст экстренного заявления Управления народной милиции ДНР.
Отмечается, что на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС рядом с населенными пунктами Терновое, Кирово и Андреевка. Также к линии разграничения выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.
Кроме того, по информации УНМ, в Мариуполе был поднят по тревоге полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Вдоль линии соприкосновения выросла активность работы украинских беспилотников-разведчиков.
"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям", -
заявили в УНМ.
В ДНР считают, что поводом для начала боевых действий могут стать теракты, которые будут устроены украинскими военными, сообщает НСН. Ополченцы Донбасса готовятся отразить наступление, отмечает "Свободная пресса".
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