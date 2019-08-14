Украинцев научат снимать антироссийские фильмы

На роль педагогов американцы предложили себя

Украинским режиссерам и журналистам покажут, как грамотно бороться с "российской агрессией" на информационном фронте. Посольство США в Киеве объявило набор участников образовательной программы для украинцев, занимающихся съемками документального кино. Им предлагается бесплатно отправиться в США, где в течение 2 недель их будут учить "проливать свет" на важные социальные проблемы.

"В течение последних пяти лет кинематографисты-документалисты на Украине сосредоточились на наиболее актуальных проблемах страны. Целенаправленная поездка по обмену еще больше поддержала бы их профессиональное развитие и потенциальное общественное влияние", – приводит RT описание гранта.

Отмечается, что "счастливчиков" будет от 4 до 6 человек. Это не обязательно должны быть профессионалы, в программу войти даже политики или учителя, главное, чтобы их деятельность была связана с попытками влиять на общественные настроения с помощью видеоряда. Как говорится в документе, обучение поможет "сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России".

Ранее стало известно, что к антироссийским выступлениям в Грузии имел непосредственное отношение фонд Сороса.